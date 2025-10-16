Die Regierung genehmigt ein Lärmsanierungsprojekt für die Engadinerstrasse in S-chanf, das Geschwindigkeitsreduktionen zur Einhaltung der Immissionsgrenzwerte umfasst.
16.10.2025
Die Regierung genehmigt ein Lärmsanierungsprojekt für die Engadinerstrasse in der Gemeinde S-chanf. Dieses umfasst das Gebiet zwischen der nordöstlichen Ortseinfahrt von S-chanf bis zur Fraktion Cinuos-chel innerhalb der Gemeindegrenze von ...
