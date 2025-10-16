Sanierung Albulaleitung: Bewilligungsverfahren eingeleitet
Die Sanierung der über 60-jährigen Stromleitung zwischen La Punt und Sils i. D. geht in die nächste Phase. Am 27. Oktober beginnt die einmonatige öffentliche Auflage für den Streckenabschnitt La Punt bis Unterwerk Filisur.
Die 380-kV-Höchstspannungsleitung der Swissgrid über den Albulapass quert im Gebiet Agnas zwischen La Punt und Bever auch das Trassee der
Rhätischen Bahn. Fotos: Jon Duschletta
Die 380-kV-Höchstspannungsleitung in Richtung Albulapass.
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben