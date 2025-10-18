Das 280 Seiten starke, reich bebilderte und durch Lea Gredig illustrierte Fachbuch gewährt einen fundierten Blick in das Leben und die Biologie des Steinadlers, der in der Schweiz seit 1953 unter Schutz steht. Die drei Autoren und Adlerspezialisten ...

Möchten Sie weiterlesen?

Um den Artikel in voller Länge lesen zu können abonnieren Sie die «Engadiner Post/Posta Ladina» oder loggen Sie sich ein. Wir wünschen eine interessante Lektüre.
jetzt Abonnieren
Unschlüssig? Unsere Abos Bereits Abonnent:in? Login