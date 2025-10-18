Heinrich Haller (links) und David Jenny betrachten einen präparierten Steinadler der 2014 als Nestling im Avers beringt wurde und 2016 in der Val Tuoi bei einem Kampf mit einem Altersgenossen schwer verletzt wurde. Foto: Jon Duschletta
Ausgewiesene Adlerforscher: David Jenny (links) und Heinrich Haller. Foto: Jon Duschletta
Steinadler wissen auch kleinste Aufwinde für ihren Segelflug zu nutzen. Foto: David Jenny, Val Tasna
Die kräftigen Füsse dieses Steinadlerweibchens sind fähig, Beutetiere bis zur Grösse eines Rehs zu schlagen. Foto: David Jenny, Val Tasna
Neben dem hochauflösenden, sprichwörtlichen Adlerblick, können Adler dank binokularer Sicht auch sehr gut Distanzen einschätzen. Foto: Serge Denis, Conthey, VS
Adlermutter und frisch geschlüpfter Jungvogel. Illustration: Lea Gredig
