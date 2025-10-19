Cha l’occurrenza rinforza la preschentscha mediala da la Regiun Engiadina Bassa/Val Müstair dalöntsch sur la regiun ed ils cunfins chantunals e contribuischa considerabelmaing ün augmaint da la valur locala, scrivan ils respunsabels da la regiun in üna comunicaziun a las medias. Sün dumonda da la Posta Ladina conferma la presidenta da la Regiun Engiadina Bassa/Val Müstair, Gabriella Binkert Becchetti, cha l’arrandschamaint gnia sustgnü cun ün import da 30 000 francs. Fingià per la Tour de Ski in Val Müstair vaiva la Regiun Engiadina Bassa/Val Müstair elavurà ün reglamaint da sustegn per arrandschamaints gronds chi pisseran per pernottaziuns ed han ün grond effet medial in tuot la Svizra. Quella jada sustgnaiva la Regiun Engiadina Bassa/Val Müstair la Tour de Ski in Val Müstair mincha jada cun 80 000 francs. «La Festa da luotta grischuna-glarunaisa nun ha il listess effet sco la Tour de Ski in Val Müstair, ma ha listess ün grond effet medial ed es da grond’importanza per tuot la regiun», declera Gabriella Binkert Becchetti. Cha perquai saja l’import da sustegn bainschi plü bass, ma listess considerabel per la Regiun Engiadina Bassa/Val Müstair.
La Conferenza dals presidents ha implü surdat l’incumbenza pel ramassamaint d’immundizchas pella cooperaziun existenta pels ons 2026 fin 2033 a l’interpraisa Reto Crüzer AG a Scuol. Da la comunicaziun a las medias resulta, cha l’integraziun planisada dal Cumün da Val Müstair illa cooperaziun existenta nun haja pudü gnir realisada per motivs economics.
Implü ha elet la Conferenza dals presidents a Marco Lechthaler sco nouv manader da l’Uffizi da scussiun e fallimaint da la Regiun Engiadina Bassa/Val Müstair. Marco Lechthaler es creschü sü a Ftan ed ha fat il diplom sco econom da manaschi e sco revisur d’economia. El succeda ad Arno Lamprecht chi’d es stat 34 ons in uffizi ed es i a la fin da lügl in pensiun.
Text: Nicolo Bass
