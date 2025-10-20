Die Teilnehmende durften auf dem Weg von Tschlin nach Ramosch circa 20 Biersorten von sechs verschiedenen Brauereien und zahlreiche Bun-Tschlin-Produkte degustieren. Wie Martina Hänzi von Valsot Tourismus auf Anfrage informiert, haben die beiden Engadiner Brauereien je 1400 Flaschen Biera da Tschlin und Engadiner Bier verteilt. Wie Martina Hänzi ausführt, haben rund 220 Einheimische an der Bergbierwanderung teilgenommen, die übrigen Teilnehmenden waren Zweitheimische und Gäste. Die Bergbierwanderung endete dann am Abend im Festzelt in Ramosch, wo die Bands Ils 7 Nanins und Halunke sowie DJ Foxy für Unterhaltung sorgten. Rund zwei Drittel der Teilnehmenden haben auch am Abendprogramm in Ramosch teilgenommen. Erstmals in diesem Jahr fand bereits am Vorabend des Bergbierfestivals eine Bierdegustation mit Abendessen in der Ustaria Tschlin statt. (nba) Fotos: Dominik Täuber







