Die FDP.Die Liberalen Oberengadin-Bregaglia haben sich mit großer Mehrheit gegen die SGO-Vorlage ausgesprochen und betonen, dass ein Nein notwendig ist, um Veränderungen in der Gesundheitsversorgung zu ermöglichen und zukünftige Strukturen zu überdenken.
20.10.2025Medienmitteilung 1 min
An ihrer letzten Versammlung haben sich die Oberengadiner Mitglieder der FDP.Die Liberalen Oberengadin-Bregaglia mit einer sehr deutlichen Mehrheit gegen die SGO-Vorlage ausgesprochen und die Nein-Parole beschlossen. Gemäss einer ...
