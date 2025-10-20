FDP lehnt die SGO-Vorlage ab

Die FDP.Die Liberalen Oberengadin-Bregaglia haben sich mit großer Mehrheit gegen die SGO-Vorlage ausgesprochen und betonen, dass ein Nein notwendig ist, um Veränderungen in der Gesundheitsversorgung zu ermöglichen und zukünftige Strukturen zu überdenken.