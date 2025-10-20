Der Vorstand der SVP Oberengadin Bregaglia betont, dass ein Nein zum 50-Millionen-Kredit für die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin nicht zur Spitalschließung führen würde und sieht darin eine Chance für eine nachhaltige Gesundheitsversorgung in der Region.
20.10.2025Medienmitteilung 2 min
Der Vorstand der SVP Oberengadin Bregaglia hat sich gemäss einer Medienmitteilung intensiv mit der Zukunft der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin (SGO) und des Spitals Samedan befasst. Nach eingehender Beratung mit Parteimitgliedern aus ...
