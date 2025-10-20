SVP: Nein zum Kredit, kein Nein zum Spital

Der Vorstand der SVP Oberengadin Bregaglia betont, dass ein Nein zum 50-Millionen-Kredit für die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin nicht zur Spitalschließung führen würde und sieht darin eine Chance für eine nachhaltige Gesundheitsversorgung in der Region.