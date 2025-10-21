Die Sonne ist ein leuchtender Stern der so nah, gross und potent ist, dass er tagsüber sichtbar ist und sämtliches Leben auf der Erde überhaupt erst ermöglicht. Würde die Sonne nicht alles überstrahlen, wären auch viele der rund 200 ...
Der anerkannte Schweizer Sonnenphysiker Professor Sami K. Solanki verstand es, komplizierte physikalische Zusammenhänge allgemeinverständlich zu vermitteln und diese immer wieder mit einer Prise Humor aufzulockern. Fotos: Jon Duschletta
Je nach Grösse der Sonneneruption kann eine solche auf der Erde massive Schäden verursachen, beispielsweise bei Transformatoren. (Bildserie aus Referat Sami K. Solanki)
