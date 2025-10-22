Dichte der Wolfspopulation wirft Fragen auf
In der Fragestunde des Grossen Rats wollte Grossrätin Aita Zanetti Antworten der Regierung zur gestiegenen Wolfspräsenz im Unterengadin. Ein Antrag, das gesamte Sinestra-Wolfsrudel zu erlegen, ist derzeit beim Bund hängig.
Die Regulation von zwei Dritteln der Welpen in allen Wolfsrudeln sowie die Entfernung verhaltensauffälliger Wölfe und ganzer Wolfsrudel - das sind die Möglichkeiten des Kantons, den Wolfsbestand einzudämmen. Symbolbild: Schweizerischer Nationalpark
