Il cussagl administrativ da la Bieraria Tschlin SA vaiva impromiss illa radunanza generala da prümavaira da preschantar d’utuon soluziuns per optimar la gestiun per evitar minch’on gronds deficits. Las acziunarias ed ils acziunaris vaivan nempe ...
Il president dal cussagl administrativ da la Bieraria Tschlin SA, Philip Bucher, voul fundar üna società da promoziun per finanziar ils prossems ons la gestiun da la biera da Tschlin (fotografia: Nicolo Bass).
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben