Bereits diesen Samstag findet in der Fraktion Sta. Maria ein Dorfgespräch für alle Einheimischen des Tals statt. "Gemeinsam diskutieren wir über die Entwicklung der Dorfkerne im Tal und möchten die Ideen der Bewohnerinnen und Bewohner aufnehmen, weiterentwickeln und in die Planung einbeziehen. Nur gemeinsam kann ein solcher Diskurs erfolgreich geführt werden", schreibt die Gemeindepräsidentin Gabriella Binkert Becchetti in der Mitteilung.





Die Belastung durch den Durchgangsverkehr werde immer grösser. Umso wichtiger sei es, dass sich die Einwohnerinnen und Einwohner sowie die Gewerbetreibenden nun einbringen und dazu beitragen, die Dörfer im Tal nach einer Umfahrung lebenswerter zu gestalten.



