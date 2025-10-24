Vor knapp einem Jahr herrschte zwischen der Infrastrukturunterneh- mung Regionalflughafen Samedan (Infra) und der Schweizerischen Rettungsflugwacht (Rega) noch eitel Sonnenschein: Nachdem bereits im Dezember 2023 beschlossen worden war, den ...
Foto: Reto Stifel
Bei diesem Hin und Her kann man nur sagen: Der Fachmann staunt, und der Laie wundert sich. Auf Infra-Seite scheinen verletzte Eitelkeiten besonders heiss zu kochen. Das sollte nicht sein; überhitzte Mütchen müssten im Interesse des REGA-Projekts, das in der Bevölkerung unbestritten ist, schleunigst gekühlt werden. Also: Werdet vernünftig und hört auf mit so genannt rechtlichem Hick-Hack!