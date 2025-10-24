Engiadina wird von St. Moritz vorgeführt

Der CdH Engiadina verliert das Heim-Derby gegen den EHC St. Moritz klar und deutlich mit 1:6. Die St. Moritzer gaben den Unterengadinern eine Lektion in Effizienz und Kaltblütigkeit in der Chancenauswertung. Engiadina machte zu viele Fehler und konnte zudem die vielen Möglichkeiten nicht nutzen.