Engiadina wird von St. Moritz vorgeführt
Der CdH Engiadina verliert das Heim-Derby gegen den EHC St. Moritz klar und deutlich mit 1:6. Die St. Moritzer gaben den Unterengadinern eine Lektion in Effizienz und Kaltblütigkeit in der Chancenauswertung. Engiadina machte zu viele Fehler und konnte zudem die vielen Möglichkeiten nicht nutzen.
Richtige Derbystimmung kam im Spiel am Mittwochabend zwischen dem CdH Engiadina und dem EHC St. Moritz in Scuol nur selten auf. Die St. Moritzer siegten klar und deutlich mit 6:1. Foto: Marco Ritzmann
