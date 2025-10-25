Der SBK ruft die Stimmbürger im Oberengadin auf, dem Kredit für die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin zuzustimmen, um die medizinische Versorgung zu sichern und einen Neuanfang mit Fachkompetenz zu ermöglichen.
25.10.2025
In einer Medienmitteilung ruft der Schweizer Berufsverband der Pflegefachpersonen (SBK) Sektion Graubünden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im Oberengadin dazu auf, dem Kredit für die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin (SGO) ...
