In der Gemeinde S-chanf fanden gestern Sonntag die Gemeindewahlen 2025 statt. Die Stimmberechtigten konnten ihre Politikerinnen und Politiker für die Amtsperiode 2026 bis 2028 wählen. Besonders interessant war die Ausgangslage um das Amt des Gemeindepräsidenten. Gian Andrea Bott und Luzi Parli traten in einer Kampfwahl gegeneinander an. Mit 163 von insgesamt 247 abgegebenen Stimmen setzte sich Gian Andrea Bott durch. Luzi Parli erhielt 66 Stimmen. 18 Stimmen entfielen auf verschiedene Personen. Der neugewählte Gemeindepräsident Gian Andrea Bott, der auf den scheidenden Präsidenten Riet Rudolf Campell folgt, übernimmt sein Amt am 1. Januar 2026.



Als Vize-Präsident wurde Heinz Thomas mit 174 Stimmen wiedergewählt. Ebenfalls im Gemeindevorstand wiedergewählt wurden Werner Haltinner (198 Stimmen), Paolo Bernasconi (165 Stimmen) und Liun Quadri (128 Stimmen). Eine Kampfwahl gab es auch für die Geschäftsprüfungskommission. Gewählt wurden Andri Christoffel (168 Stimmen) und die bisherigen Mitglieder Der Geschäftsprüfungskommission Curdin Joos (167 Stimmen) und Cornel Widmer (154 Stimmen). Das Nachsehen hat Jakob Fuchs mit lediglich 106 Stimmen.



Das beste Resultat des Tages erreichten Armon Godly mit 222 Stimmen und Seraina Luzi mit 221 Stimmen. Beide wurden in den Schulrat wiedergewählt.



Text: Andrea Gutgsell und Nicolo Bass