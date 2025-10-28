Die Austragung der 25. Olympischen Winterspiele Milano-Cortina vom 6. bis 22. Februar 2026 fällt aus Sicht Graubündens in die touristische Hochsaison. Hinzu kommt, dass im Februar die Witterungs- und Strassenverhältnisse kurzfristig ändern ...
PostAuto ist vom Kanton mit der Organisation des Olympia-Shuttledienstes von und nach Livigno beauftragt worden. Je nach Witterung kann dies im Februar eine grosse Herausforderung darstellen. Archivbild: Jon Duschletta
