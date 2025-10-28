Gemeinden sind die Hände weiter gebunden

Bis 12'000 Gäste werden während den Olympischen Winterspielen an Spitzentagen alleine in Livigno erwartet. Rund 100 Tage vor dem Start der Winterspiele hat die Regierung das von einer Arbeitsgruppe erarbeitete Verkehrskonzept genehmigt. Weiterhin fehlen aber verlässliche Zahlen aus Italien.