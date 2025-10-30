Die Arealentwicklung Islas umfasst vier Teilprojekte – die Altlastensanierung und Erschliessung des Areals, den Neubau eines Eissport- und Trainingszentrums, eine Park-&-Ride-Anlage sowie eine neue Wertstoffsammelstelle. Mit der Verlagerung bestehender Infrastrukturen nach Islas entstehen am See neue Freiflächen, und das Bahnhofareal kann durch die Rhätische Bahn mit rund 60 Erstwohnungen bebaut werden.



Die Botschaft wird ab ab Donnerstag, 6. November, an alle Stimmberechtigten versandt. Zudem findet am 11. November 2025 um 19 Uhr im Schulhaus Grevas eine öffentliche Informationsveranstaltung für die Bevölkerung statt.



Mitteilung Gemeinde St. Moritz



