Den Betrieben der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin (SGO) bescheinigt die Prüfungsgesellschaft SQS eine sehr hohe Dienstleistungsqualität. «Gleich zwei SQS-Audits hat die SGO diese Woche mit Bravour bestanden», heisst es in einer ...

Viel News in kurzer Zeit

Online-Abo lösen und News auf www.engadinerpost.ch lesen.

jetzt Abonnieren
Unschlüssig? Unsere Abos Bereits Abonnent:in? Login