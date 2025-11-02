Die SGO hat eine hervorragende Dienstleistungsqualität nachgewiesen und erfüllt erfolgreich die Anforderungen des neuen Qualitätsvertrags, wobei sie im Vergleich zum Vorjahr signifikante Verbesserungen erzielte.
02.11.2025Medienmitteilung 1 min
Den Betrieben der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin (SGO) bescheinigt die Prüfungsgesellschaft SQS eine sehr hohe Dienstleistungsqualität. «Gleich zwei SQS-Audits hat die SGO diese Woche mit Bravour bestanden», heisst es in einer ...
