Sereina Venzin, Fachpsychologin für Psychotherapie FSP und Inhaberin Vivabain: «Es ist wichtig, Frühwarnzeichen zu erkennen, zu benennen und mit den Betroffenen offen darüber zu sprechen.» Fotos: Jon Duschletta
Podium, v.l.: Beat Günther, Sozialpädagoge, Rebecka Kesseli, Leiterin Beratungsstelle Gewerbliche Berufsschule Chur, Moderatorin Melanie Salis, Linda Aerne, Fachspezialistin Nachwuchsförderung und Axel Baumann, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie.
Die freischaffende Illustratorin Barbara Baba Donnarumma aus Zürich und Sedrun hat im Auftrag der Organisatoren vor Ort die Inhalte des Forums live visualisiert und illustriert.
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben