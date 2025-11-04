In den Gemeinden Sils, Silvaplana, Celerina, Bever, Madulain, La Punt und Zuoz wurde heute Abend über die SGO-Vorlage abgestimmt. Bei nur einem Nein einer dieser Gemeinden wäre die Kreditvorlage von 50,8 Millionen Franken für die Übergangsfinanzierung des Spitals gescheitert.



Dieses Szenario ist nun eingetroffen, denn die Stimmberechtigten von Silvaplana, Madulain und Zuoz haben die SGO-Vorlage abgelehnt.



In Pontresina, Samedan und S-chanf wurde konsultativ entschieden. Dort, wie auch in St. Moritz, fällt der endgültige Entscheid an der Urnenabstimmung am 14. Dezember.



Die Ergebnisse:

Silvaplana

74 Nein, 46 Ja, 4 Enthaltungen



Celerina

163 Ja, 40 Nein, 2 Enthaltungen



Pontresina

52 Ja, 42 Nein, 3 Enthaltungen



S-chanf

29 Ja, 18 Nein, 2 Enthaltungen



Madulain

Madulain stimmt Nein, die genaue Anzahl Nein- und Ja-Stimmen liegt der Redaktion zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor.



Zuoz

33 Ja, 130 Nein, 1 Enthaltung



Sils

54 Ja, 43 Nein



Bever

76 Ja, 43 Nein, 1 Enthaltung



Samedan

155 Ja, 51 Nein



La Punt

65 Ja, 36 Nein, 2 Ungültig





