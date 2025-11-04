In den Gemeinden Sils, Silvaplana, Celerina, Bever, Madulain, La Punt und Zuoz wurde heute Abend über die SGO-Vorlage abgestimmt. Bei nur einem Nein einer dieser Gemeinden wäre die Kreditvorlage von 50,8 Millionen Franken für die Übergangsfinanzierung des Spitals gescheitert.

Dieses Szenario ist nun eingetroffen, denn die Stimmberechtigten von Silvaplana, Madulain und Zuoz haben die SGO-Vorlage abgelehnt.

In Pontresina, Samedan und S-chanf wurde konsultativ entschieden. Dort, wie auch in St. Moritz, fällt der endgültige Entscheid an der Urnenabstimmung am 14. Dezember.

Die Ergebnisse:
Silvaplana
74 Nein, 46 Ja, 4 Enthaltungen

Celerina
163 Ja, 40 Nein, 2 Enthaltungen

Pontresina
52 Ja, 42 Nein, 3 Enthaltungen

S-chanf
29 Ja, 18 Nein, 2 Enthaltungen

Madulain
Madulain stimmt Nein, die genaue Anzahl Nein- und Ja-Stimmen liegt der Redaktion zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor.

Zuoz
33 Ja, 130 Nein, 1 Enthaltung

Sils
54 Ja, 43 Nein

Bever
76 Ja, 43 Nein, 1 Enthaltung

Samedan
155 Ja, 51 Nein

La Punt
65 Ja, 36 Nein, 2 Ungültig