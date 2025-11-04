Dieses Szenario ist nun eingetroffen, denn die Stimmberechtigten von Silvaplana, Madulain und Zuoz haben die SGO-Vorlage abgelehnt.
In Pontresina, Samedan und S-chanf wurde konsultativ entschieden. Dort, wie auch in St. Moritz, fällt der endgültige Entscheid an der Urnenabstimmung am 14. Dezember.
Die Ergebnisse:
Silvaplana
74 Nein, 46 Ja, 4 Enthaltungen
Celerina
163 Ja, 40 Nein, 2 Enthaltungen
Pontresina
52 Ja, 42 Nein, 3 Enthaltungen
S-chanf
29 Ja, 18 Nein, 2 Enthaltungen
Madulain
Madulain stimmt Nein, die genaue Anzahl Nein- und Ja-Stimmen liegt der Redaktion zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor.
Zuoz
33 Ja, 130 Nein, 1 Enthaltung
Sils
54 Ja, 43 Nein
Bever
76 Ja, 43 Nein, 1 Enthaltung
Samedan
155 Ja, 51 Nein
La Punt
65 Ja, 36 Nein, 2 Ungültig
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben