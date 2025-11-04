Anbau und Ernte von Oliven und Beeren erfolgt bei der Piccoli Frutti Valposchiavo GmbH im terrassierten, steilen Gelände in Campascio von Hand. Oben links die kleine Kirche Sant'Antonio da Padova. Fotos: Jon Duschletta
Nicolò Paganini im Olivenhain ob Campascio in der Valposchiavo.
Bruno Iseppi kippt frisch geerntete Oliven in die Sortier- und Waschanlage.
Rund 300 Olivenbäume aus toskanischer Provenienz, aufgeteilt in drei verschiedene Olivensorten, wachsen und reifen auf den Geländeterrassen von Campascio.
Die Neo-Produzenten von Olivenöl "100% Valposchiavo", Nicolò Paganini und Tiziano Iseppi, dürfen seit drei Jahren auf die Unterstützung des Profis zählen: Luca Ferretti aus Darfo in der Provinz Brescia.
Nicolò Paganini (links) und Tiziano Iseppi mit ihrer Olivenölpresse. Hinter dem Berg-Bio-Olivenöl steckt noch jede Menge Handarbeit.
Die zermalmten Oliven gelangen als braune Masse in die eigentliche Ölpresse. Die danach ausgepresste Masse kann in der Landwirtschaft als Dünger oder als Rohstoff in der Kosmetik weiterverwendet werden.
Das flüssige Gold wird gefiltert und als Berg-Bio-Olivenöl in Gebinde abgefüllt.
Das Olivenöl extra vergine aus Campascio trägt den geheimnisvollen Namen "Prodigio di Sant'Agata" - das Wunder der heiligen Agata, einer Schutzpatronin. Mit ihr verbindet sich eine ebenso geheimnisvolle Geschichte.
