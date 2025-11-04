Zermatt wurde am Osterwochenende 2025 nicht nur eingeschneit und von der Aussenwelt abgeschnitten, auch die Stromversorgung war während zwei Tagen unterbrochen. In der Folge fiel die Mobilkommunikation aus und auch das Behörden-Funknetz ...
Experten aus dem In- und Ausland an der Konferenz für Krisenmanagement in St. Moritz: Von rechts nach links: Elmar Rizzoli, Reto Näf, Michael Marty, Dietmar Schmid, Pascal Porchet, Gastgeber Christian Gartmann. Foto: Belli Wenger
