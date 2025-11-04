In den Gemeinden Sils, Silvaplana, Celerina, Bever, Madulain, La Punt und Zuoz wird heute Abend definitiv über die SGO-Vorlage abgestimmt. Sagt auch nur eine Gemeinde Nein, ist die Kreditvorlage von 50,8 Millionen Franken für die Übergangsfinanzierung des Spitals gescheitert. In Pontresina, Samedan und S-chanf wird konsultativ entschieden. Dort, wie auch in St. Moritz, fällt der endgültige Entscheid an der Urnenabstimmung am 14. Dezember. Sobald die Resultate feststehen, werden sie hier veröffentlicht.





