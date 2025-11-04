SGO-Vorlage: Abstimmungsergebnisse der Gemeinden
Im Verlaufe des heutigen Abends stimmen sieben Oberengadiner Gemeinden definitiv über die Leistungsvereinbarung zwischen den Gemeinden und der SGO ab. In drei Gemeinden findet eine Konsultativabstimmung statt. Wir sind vor Ort und werden die Resultate an dieser Stelle fortlaufend veröffentlichen.
Am Abend des 4. November fällt der (Vor)entscheid: stimmt auch nur eine von den sieben Gemeinden gegen die Vereinbarung, ist das Geschäft vom Tisch. Foto: Daniel Zaugg
