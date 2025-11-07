In vielen Schulhäusern im Engadin gibt es sie noch, die stillen Zeugen vergangener Unterrichtszeiten. In verstaubten Vitrinen oder dunklen Kellerräumen fristen sie ihr Dasein: Marder, Kauz, Murmeltier, Fuchs oder Schneehase – reglos und doch ...
Egal, ob Rehkitz oder das Skelett eines Vogels. Viele dieser Exponate warten geduldig auf ihre ungewisse Zukunft. Dass sich Fuchs und Hase für immer gute Nacht sagen, gilt als wahrscheinlich. Foto: Andrea Gutgsell
