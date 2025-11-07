Baubewilligung für Samedner PV-Grossanlage erteilt

Am Donnerstag hat die Bündner Regierung der Energia Solara Engiadinaisa AG die Baubewilligung für das im Gebiet Flugplatz geplante Solarkraftwerk Samedan erteilt. Läuft alles nach Plan, so rechnen die Initianten mit einer zweijährigen Bauphase und der Inbetriebnahme im Jahr 2028.