Baubewilligung für Samedner PV-Grossanlage erteilt
Am Donnerstag hat die Bündner Regierung der Energia Solara Engiadinaisa AG die Baubewilligung für das im Gebiet Flugplatz geplante Solarkraftwerk Samedan erteilt. Läuft alles nach Plan, so rechnen die Initianten mit einer zweijährigen Bauphase und der Inbetriebnahme im Jahr 2028.
Visualisierung der geplanten PV-Grossanlage beim Flugplatz Samedan. Die Anlage soll so viel erneuerbaren Solarstrom erzeugen, wie die Gemeinde Samedan in einem Jahr verbraucht. Visualisierung: Energia Solara Engiadinaisa AG
