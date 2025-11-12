Wir alle sind Einwohnerinnen oder Einwohner einer Gemeinde im Engadin. Wir haben Bedürfnisse, Ansprüche und wollen vor allem eins: uns wohlfühlen in unserer Gemeinde.
Was aber ist für uns essenziell, um uns in unserer Gemeinde wohlzufühlen? Bessere Arbeitsbedingungen, mehr soziale Angebote oder mehr Mitspracherecht?
Wir wollen es von Ihnen hören, liebe Leserschaft. Nehmen Sie teil an unserer Umfrage und helfen Sie uns dabei, herauszufinden, wie es um das Wohlbefinden unseres Tals steht. Die Auswertung der Umfrage erscheint im Rahmen unserer Schwerpunktwoche "Gemeinde ist Gemeinschaft" in der Ausgabe vom Samstag, 15.11. und natürlich auch online.
Falls es weitere Punkte gibt, die in der Umfrage nicht zur Auswahl stehen, Ihnen aber wichtig sind, dann dürfen Sie uns diese gerne auch in den Kommentaren mitteilen.
Die Umfrage läuft bis Donnerstag, 13. November, 19.00 Uhr.
"Gemeinde ist Gemeinschaft"
Was fehlt mir in meiner Gemeinde und was wünsche ich mir?
Die Umfrage läuft vom 07.11.2025 bis 13.11.2025
Ich wünsche mir, dass die Gemeinde endlich mal kapiert, warum es uns so gut geht!!! Einzig allein ist es unserer wundervollen und einzigartigen Natur zu verdanken, dass wir so viele Gäste und Einheimische in unserem fenomenalen Tal begeistern dürfen. Wir haben keine Kapazität mehr, mehr Gäste aufzunehmen. Die Strassen sind verstopft, man hat keine 2 Zwischensaisons (Frühling und Herbst) mehr, um etwas durchzuatmen. Die Saisons (Sommer und Winter) verlangen soviel Energie ab und sind extrem stressig, dass wir unser Tal wenigstens 1 Monat im Frühling und 1 Monat im Herbst für uns Einheimische geniessen dürften. So könnten wir uns wieder mit Kraft volltanken, sodass wir für die nächste Saison wieder fit sind und die Gäste mit einem Lächeln begrüssen können (auch ich hänge vom Gast ab - wie wir alle - und arbeite im Gastgewerbe; doch genug ist genug!)
Geld ist nicht alles. Die Natur können wir nicht mit Geld wieder herrichten/kaufen. Die Natur ist unser kostbarstes Gut! Wir sollten viel Respekt/Ehrfurcht vor ihr haben. Die Natur kann wunderbar ohne uns leben; wir aber nicht ohne sie!!!
Zum Glück haben wir noch unsere traumhafte Seenlandschaft; wäre diese ohne Wasser, wären die Flächen wahrscheinlich alle bereits zugebaut!
Beste Grüsse,
Sonja Jörg