"Gemeinde ist Gemeinschaft" Was fehlt mir in meiner Gemeinde und was wünsche ich mir? Login, um Stimme abzugeben Die Umfrage läuft vom 07.11.2025 bis 13.11.2025

Wir alle sind Einwohnerinnen oder Einwohner einer Gemeinde im Engadin. Wir haben Bedürfnisse, Ansprüche und wollen vor allem eins: uns wohlfühlen in unserer Gemeinde.Was aber ist für uns essenziell, um uns in unserer Gemeinde wohlzufühlen? Bessere Arbeitsbedingungen, mehr soziale Angebote oder mehr Mitspracherecht?Wir wollen es von Ihnen hören, liebe Leserschaft. Nehmen Sie teil an unserer Umfrage und helfen Sie uns dabei, herauszufinden, wie es um das Wohlbefinden unseres Tals steht. Die Auswertung der Umfrage erscheint im Rahmen unserer Schwerpunktwoche "Gemeinde ist Gemeinschaft" in der Ausgabe vom Samstag, 15.11. und natürlich auch online.Falls es weitere Punkte gibt, die in der Umfrage nicht zur Auswahl stehen, Ihnen aber wichtig sind, dann dürfen Sie uns diese gerne auch in den Kommentaren mitteilen.