Gemeinden müssen auch die Gesundheitsvorsorge beachten

Die Interessengemeinschaft der Kleingemeinden Graubündens, die sich schon vor einigen Jahren für alle Gemeinden öffnete, führte am Samstag ihre traditionelle Jahrestagung im Grossratsgebäude in Chur durch. Thema der Tagung war die Gesundheitsversorgung im Kanton Graubünden.