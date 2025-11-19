Den Unterengadinern ist die Revanche geglückt: Der CdH Engiadina gewinnt das Rückspiel auswärts gegen den EHC St. Moritz mit 3:1. Nach 40. Minuten war das Derby-Spiel noch 1:1 unentschieden. Danach sorgten Sandro Ritzmann und Dario Schmidt für die Entscheidung zugunsten von Engiadina.
Foto: Reto Stifel
St. Moritz hatte mehr Spielanteile, die Unterengadiner aber waren effizienter. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sahen auf der Ludains bei leichtem Schneetreiben eine schnelle und attraktive Partie.
