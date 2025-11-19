1976 wurde der Flab-Schiessplatz in S-chanf in Betrieb genommen. Das Gelände für die Fliegerabwehrtruppen erstreckt sich über rund 26 Hektaren und ist für die Schweizer Armee von zentraler Bedeutung: Nach der Schliessung des Schiessplatzes in Gluringen (VS) ist S-chanf der einzige Ort in der Schweiz, an dem mit der M Flab im scharfen Schuss auf Luftziele trainiert werden kann. Gemäss der Schweizer Armee soll das auch in Zukunft so bleiben: Eine Gesamtsanierung ist geplant, wie Armeesprecher Mathias Volken im Februar 2023 gegenüber dieser Zeitung sagte.

«Der Schiessplatz in S-chanf ist entscheidend für uns. Man kann viel simulieren, aber den scharfen Schuss nicht», sagt auch Silvio Kühne, Oberstleutnant der Luftwaffe und Kommandant der M Flab Abt 32, bei einem Truppenbesuch von letzter Woche. Mittlerweile hat die M Flab Abt 32 S-chanf bereits wieder verlassen und bis gestern Mittwoch im Raum Sarganserland eine grosse Übung durchgeführt. Wie aber läuft ein Schiesstraining in S-chanf ab, und was sagt Kommandant Silvio Kühne zur Zukunft der Flugabwehr? Lesen Sie in der EP/PL vom 20. November die ganze Reportage