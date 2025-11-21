14 Wolfsrudel leben aktuell auf Kantonsgebiet. Darunter auch drei neue im Engadin, just dort, wo unlängst ein gutes Dutzend Wölfe geschossen wurden. Für die beiden Wolfsrudel «Sinestra» im Unterengadin und «Muchetta» bei Bergün hat das ...
Von links: Arno Puorger, AJF Graubünden, Urs Wegmann, Leiter Sektion Wildtiere beim Bafu, Stefanie Gubler, Leiterin der SNP-Forschungskommission, Heinrich Haller, Wildtierbiologe sowie Moderator David Jenny. Foto: Jon Duschletta
