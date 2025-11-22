Blick auf den Woll-Sammelplatz in Scuol, wo die Unterengadiner Schafwolle zusammengetragen und sortiert wurde. Foto: Barbara Esther Siegrist
Woll-Berge vorne, verschneite Berge hinten. Foto: Barbara Esther Siegrist
In Scuol wurde die Wolle sortiert, in Ballen gepresst und abtransportiert. Foto: Barbara Esther Siegrist
Vor zwei Wochen fand in Tarasp die Herbstschur der Schafe statt. Foto: Mayk Wendt
Der Tarasper Schafbauer Thomy Niederhauser. Foto: Mayk Wendt
Foto: Mayk Wendt
Schafscherer Emanuel Gulde in Aktion. Foto: Mayk Wendt
Foto: Mayk Wendt
Nach wenigen Minuten das fertige Resultat. Foto: Mayk Wendt
Sidonia Pazeller begutachtet die Wolle. Foto: Mayk Wendt
