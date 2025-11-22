Sind Ruhegehälter für Regierungsmitglieder noch gerechtfertigt?
Die Bündner Stimmbevölkerung stimmt über die Fallschirminitiative der SVP ab. Diese will die Ruhegehälter der ehemaligen Regierungsmitglieder abschaffen. Zur Abstimmung kommt auch die Gegeninitiative. Zwei Engadiner Grossräte nehmen Stellung.
Damals hatten die Regierungsräte noch gut lachen (von links): Peter Peyer, Mario Cavigelli, Christian Rathgeb,
Marcus Caduff und Jon Domenic Parolini. Von der Regierung des Jahres 2020 sind drei noch im Amt (Foto: Kanton GR).
