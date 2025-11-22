Sind Ruhegehälter für Regierungsmitglieder noch gerechtfertigt?

Die Bündner Stimmbevölkerung stimmt über die Fallschirminitiative der SVP ab. Diese will die Ruhegehälter der ehemaligen Regierungsmitglieder abschaffen. Zur Abstimmung kommt auch die Gegeninitiative. Zwei Engadiner Grossräte nehmen Stellung.