Scha’s passa cun l’auto la not giò per l’Engiadin’Ota, alura daun cuort zieva Bever in ögl pitschnas glüschinas blov s-chüras chi cumperan adüna darcho a l’ur da la via. Que sbrinzlan simil scu vermins da glüsch, ma tar quist fenomen ...
Il traget cuort zieva Bever, inua cha regna ün prievel da collisiuns cun bes-chas. Sün quist traget ho que do düraunt la prüma mited da quist mais quatter accidaints cun sulvaschina (fotografia: Martin Camichel).
