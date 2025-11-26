Die Mitte steigt mit drei Kandidaten ins Rennen

Für die Regierungsratswahlen vom 14. Juni 2026 setzt die Mitte-Partei erneut auf eine Dreier-Kandidatur. Neben den Regierungsmitgliedern Carmelia Maissen und Marcus Caduff wurde anlässlich einer Medienkonferenz auch die Gemeindepräsidentin aus Scuol, Aita Zanetti, als Kandidatin vorgestellt.