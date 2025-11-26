Die Mitte steigt mit drei Kandidaten ins Rennen
Für die Regierungsratswahlen vom 14. Juni 2026 setzt die Mitte-Partei erneut auf eine Dreier-Kandidatur. Neben den Regierungsmitgliedern Carmelia Maissen und Marcus Caduff wurde anlässlich einer Medienkonferenz auch die Gemeindepräsidentin aus Scuol, Aita Zanetti, als Kandidatin vorgestellt.
Carmelia Maisse, Aita Zanetti und Marcus Caduff kandidieren für die Mitte Partei Graubünden für die Regierungsratswahlen im Juni 2026 (Foto: die Mitte Graubünden)
