Regiun EBVM
Nouva promoziun dal lö coordinada
La Conferenza da presidents da la Regiun Engiadina Bassa/Val Müstair ha trattà e deliberà in sia sezzüda dals 20 november diversas fatschendas. Tanter oter vain abolida la promoziun da plans da business, chi cuntgnaivan i’l passà pitschnas contribuziuns à fonds perdu.
26.11.2025FMR 2 min
I’l rom da l’Agenda 2030 realiseschan ils cumüns da la Regiun Engiadina Bassa/Val Müstair (EBVM) üna promoziun dal lö coordinada. Quai in connex cul svilup regiunal, chi realisescha progets regiunals e spordscha eir cussagliaziuns singulas ...
