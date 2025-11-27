8. September 2025: Daniel Müller macht auf der Berninapasshöhe einen letzten Fotohalt, bevor er nach seiner 5800 Kilometer langen Veloreise wieder im heimatlichen Pontresina ankommt. Foto: Daniel Müller
Sarajevo, die Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina. Foto: Daniel Müller
Dubrovnik, Kroatien. Foto: Daniel Müller
Athen war eines der grossen Ziele auf der diesjährigen Veloreise. Foto: Daniel Müller
Korfu. Foto: Daniel Müller
Ipogeo Torre Pinta bei Otranto. Foto: Daniel Müller
Velo- und Fussgängerbrücke bei Pescara. Foto: Daniel Müller
