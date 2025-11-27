Einmal Griechenland und zurück

Nach Spanien und Portugal im Jahr 2023 und dem Nordosten Europas 2024 hat Daniel Müller aus Pontresina heuer den Balkan, Griechenland und Italien bereist. Der 67-Jährige hat mit dem Travelbike in gut fünf Monaten 5800 Kilometer zurückgelegt und dabei ordentlich geschwitzt.