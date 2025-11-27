FMR: Aita Zanetti, ella ha dit hoz illa conferenza da medias cha la decisiun da candidar pella Regenza haja stuvü madürar. Che sun stats ils dubis, e che ha listess motivà da far il pass? Aita Zanetti: Am motivà da far il pass ha sgür il ...
Aita Zanetti (Center) da Sent, deputada e capo dal cumün da Scuol, candidescha per ün sez illa Regenza grischuna (fotografia: David Truttmann).
Warum jetzt wieder eine Kandidatur aus dem Unterengadin?
Es wäre doch klüger, die Südbündner Bürgerlichen würden sich schon in dieser frühen Phase auf eine einzige Kandidatur einigen und diesmal dem Oberengadin den Vortritt lassen.
Im übrigen: Gefallen oder Freude an politischer Arbeit ist kaum ein valables Kriterium für den Knochen-Job einer Regierungsrätin.