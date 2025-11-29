Die von 158 Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern (24,57 Prozent Stimmbeteiligung) besuchte Gemeindeversammlung hat ferner folgende Wahlentscheidungen per offenem Handmehr getroffen:



Die drei Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission heissen: Gröble Hans-Peter, neu, Previtali Luca, neu und Stamm Martin, neu.

Drei von vier Mitglieder des Schulrat wurden gewählt, und zwar: De Paoli Cornelia, bisher, Fraschina Lucia, neu und Eggenberger Ivo, neu. Ein Sitz im Schulrat bleibt vakant.

Die drei Mitglieder der Baukommission heissen: Kees Curdin, bisher, Forcella Alessandro, bisher und Schär Pascal, neu.

Fünf Mitglieder umfasst die Tourismuskommission der Gemeinde Silvaplana. Es wurden gewählt, respektive im Amt bestätigt: Conrad Karin, bisher, Häberlin Christa, neu, Kaiser Nathan, neu als Vertreter der Zweitwohnungsbesitzer, Michael Nicola, bisher als Vertreter der Corvatsch AG sowie Pronk Claudia, bisher. (jd)