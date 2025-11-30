Die Bündner Stimmberechtigten lehnten auch die beiden nationalen Vorlagen ab und sagten mit einen Stimmenanteil von gut 83 Prozent Nein zur "Service-citoyen"-Initiative und mit knapp 83 Prozent auch Nein zur Volksinitiative "Für eine soziale Klimapolitik - steuerlich gerecht finanziert", die sogenannte "Initiative für eine Zukunft."



Beide Vorlagen wurden auch auf nationaler Ebene klar abgelehnt.



Die Stimmbeteiligung betrug in Graubünden knappe 42 Prozent für die kantonale Vorlage und knappe 43 Prozent für die nationalen Vorlagen.



(jd)