Nadja Kälin verpasste die Top-10 nur knapp. Die Engadiner Spitzenlangläuferin verlor auf die Siegergruppe gut eineinhalb Minuten.

Ihre Schwester Marina Kälin wurde 28. und Giuliana Werro 43. Beide klassierten sich in den Punkten.

Das Rennen gewann die Sprint-Weltmeisterin Jonna Sundling aus Wchweden vor der amtierenden Gesamtweltcup-Siegerin Jessica Diggins aus den USA und der Norwegerin Heidi Weng.



Am Samstag hatte Nadja Kälin zum Saisonauftakt über 10 km klassisch Rang 16. Das Rennen gewann Frida Karlsson aus Schweden. Giuliana Werro wurde 30., Marina Kälin 40. (jd)