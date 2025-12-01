Das Amt der Vizepräsidentschaft übernimmt künftig Gian Sutter aus Samedan. Im Rahmen der Sitzung wurden zudem die Vertreterinnen und Vertreter für verschiedene Gremien des Integralen Tarifverbundes Oberengadin engadin mobil (I TV OE) bestimmt. Ruet Ratti sowie Fabian Scheeder werden den Gemeindeverband im Koordinationsausschuss des Tarifverbundes vertreten und damit eine zentrale Rolle in der Weiterentwicklung der regionalen ÖV-Angebote einnehmen, heisst es in einer Medienmitteilung GVÖVOE.





Ebenfalls neu besetzt wurde der Sitz in der Arbeitsgruppe Marketing des I TV OE engadin mobil: Marina Schneider wird künftig in diesem Gremium mitwirken und die Marketingaktivitäten des Tarifverbundes mitgestalten.



Mitteilung Gemeindeverband öffentlicher Verkehr Oberengadin