L’axa da las Alps Basilea – Turich – Bozen sto gnir integrada illa planisaziun dal trafic naziunal sco eir illa consultaziun 2026. Quai pretenda la società da promoziun Pro Crusch da viafier alpina Terra Raetica sco reacziun sül «Rapport Weidmann».
02.12.2025FMR 1 min
La società da promoziun Pro Crusch da viafier alpina Terra Raetica critichescha fermamaing l’uschè nomnà «Rapport Weidmann». Quel rapport priorisescha ils fabricats da trafic ils plü importants pel futur da la Svizra, es gnü fat per ...
FMR
La FMR (Fundaziun Medias Rumantschas) furnischa cuntegns medials scrits (per exaimpel texts e graficas) e fotografias per mans da las medias rumantschas. Ella scriva seis artichels in tuot ils tschinch idioms ed in rumantsch grischun. La FMR incumbenzescha eir a persunas rumantschas dastrusch e lontan da scriver columnas sur da quai chi tils occupa illa vita da minchadi.
