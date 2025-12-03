Drei Nullen für die Nachhaltigkeit
Der Verein Open Doors Engadin lud kürzlich nach St. Moritz zum Expertengespräch. Stararchitekt Matteo Thun – Pendler zwischen Mailand, München und Celerina – stand Moderatorin Monica Glisenti Red und Antwort. Ein Plädoyer für Einfachheit und den nachhaltigen Holzbau.
Stararchitekt Matteo Thun in St. Moritz. Foto: Jon Duschletta
Stararchitekt Matteo Thun in St. Moritz. Foto: Jon Duschletta
Bei Matteo Thun steht eine Aquarell-Handskizze am Beginn eines jeden neuen Projekts: Er sagt: «Es ist gut, wenn der Startschuss von Hand erfolgt.» Foto: Jon Duschletta
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben