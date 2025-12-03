Der Ausbau des E-Voting-Angebots im Kanton Graubünden schreitet weiter voran. Ab sofort können sich die Stimmberechtigten in den Gemeinden La Punt Chamues-ch und Scuol für die elektronische Stimmabgabe registrieren.
03.12.2025 1 min
Mit den beiden Engadiner Gemeinden umfasst das E-Voting-Angebot nun bereits 26 Gemeinden, was über einem Viertel aller Bündner Gemeinden entspricht. Vom neuen Angebot machen auch viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger rege gebrauch. So haben ...
