Uschè sun dvantats vaschins la famiglia Adom e Mira Moser-Manatschal cun lur duos figlias Sina e Sara chi sun stats vaschins da Nesslau i’l chantun San Galla, sco eir Antonetta Gallaz-Stupan, fin quà vaschina da Ormont-Dessous i’l chantun Vad. Tuot quistas persunas vivan daspö ons a Zernez.
Implü ha la radunanza respus unanimamaing eir ad üna dumonda da dret da fabrica chi sta in connex cul ingrondimaint dal Muzeum Susch planisà. La Fundaziun dal museum, la Art Stations Foundation CH, ha pudü cumprar la chasa da Scoula veglia a Susch, chi’s rechatta güsta survart la Punt da l’En, la Punt Baselgia, e chi’d es situada güsta dasper las localitats dal Muzeum Susch. Las localitats da la chasa da scoula veglia dessan gnir nüzziadas in avegnir sco nouva part d’exposiziun dal museum.
Il dret da fabrica aderi tras la radunanza da vaschins spordscha uossa man per cha’ls respunsabels dal museum pon realisar localitats suotterranas sco eir üna colliaziun suotterrana tanter il museum existent ed la chasa da la Scoula veglia. Il Muzeum Susch es gnü fundà da l’impressaria, mecena e collectura d’art polaca Grażyna Kulczyk ed es gnü inaugurà al cumanzamaint dal 2019.
Autur e fotografia: Jon Duschletta
