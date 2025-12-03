Keine gute Idee, findet die St. Moritzer Gemeinderätin Anne-Marie Flammersfeld. Sie bemängelt, dass die Annahme der Initiative dazu führen könnte, dass die Gemeinde bei einem späteren Oberstufen-Schulverband aussen vor bleiben würde. Mit der Initiative würden viele Möglichkeiten verbaut, sie plädiert daher für den Gegenvorschlag des Gemeinderates. Anders sieht das Maurizio Pirola, ein Initiant des Volksbegehrens. Er kann nicht verstehen, warum St. Moritz etwas aufgeben soll, was heute, aber auch in Zukunft bestens funktioniere. Die EP/PL hat Flammersfeld und Pirola zum Streitgespräch getroffen. Lesen Sie das Gespräch in der Ausgabe vom 4. Dezember.



Autor: Reto Stifel

Foto: Jean-Marie Delnon