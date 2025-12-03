Zernez approvescha il preventiv 2026
La radunanza cumünala da Zernez ha fat bun in marcurdi il preventiv 2026 unanimamaing. Il quint da success prevezza pro sortidas da 22,5 milliuns francs ün guadogn da 365'643 francs. Quai pro 2,7 milliuns investiziuns nettas ed ün cashflow dad 1,82 milliuns. Il pè d'impostas resta pro 84 %.
Il cumün da Zernez fa quint i'l preventiv dal quint da success 2026 cun ün guadogn da bundant 365'000 francs. fotografia: Jon Duschletta
