«Nus eschan fich cuntaints cun la decisiun dal Güdisch superiur dal Grischun e ch’el ha refüsà il recuors concernent il dret da vuschar in connex cun la scoula Müstair. Quai es sco ün regal da Nadal per nus», disch Gabriella Binkert ...
La scoula a Müstair, ingio cha tuot ils s-chalins scolastics dessan gnir units suot ün tet. Scha’l recuors nu vain trat inavant, voul il Cumün da Val Müstair cumanzar bainbod cun las lavurs da renovaziun (fotografia: David Truttmann)
