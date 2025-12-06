Ganze 4,3 Kilogramm wiegt «Dachesa». Über 250 Bilder sind im Buch zu finden. «Quist es ün cudesch da fotografias, ünguotta daplü ed ünguotta damain», heisst es im Klappentext. Übersetzt: «Dies ist ein Fotobuch, nicht mehr und nicht ...

Viel News in kurzer Zeit

Online-Abo lösen und News auf www.engadinerpost.ch lesen.

jetzt Abonnieren
Unschlüssig? Unsere Abos Bereits Abonnent:in? Login