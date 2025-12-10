Es kommt etwas überraschend, die U21 von Hockey Grischun Sud (HGS) hat in den letzten Jahren stets dominant und an der Tabellenspitze mitgespielt. Diesmal ist es anders, obschon die Equipe meist mit vielen Spielern antritt, die schon in der 2. Liga zum Zuge kommen. Allerdings ist diese U21-Gruppe sehr ausgeglichen, sieht man vom dominanten EHC Chur ab. So hat HGS zum Beispiel die Zweiten, Prättigau-Herrschaft, auswärts besiegt, andererseits am letzten Wochenende gegen das vorgängige Schlusslicht Weinfelden zu Hause 4:5 verloren.





Für Coach Andreas Schneeberger ist die bisherige Bilanz rätselhaft. «Ja, das ist so.» Er sagt aber auch, dass man in vielen Partien bisher wenig Glück gehabt habe. So eben im Spiel gegen Weinfelden. Da habe man hochüberlegen gespielt, viele Chancen vergeben und komische Tore erhalten. Schneeberger sieht das Problem ebenso darin, dass die Leistungsträger der U21 sowohl bei St. Moritz und Engiadina in der 2. Liga zum Einsatz kommen. Eine Teambildung mit Spielern aus zwei Klubs werde da nicht einfacher





U18 und U16 auf gutem Weg

«Zufrieden» ist Hockey Grischun Sud bei den U18 Ostschweiz. Das Team liegt in der 13er-Gruppe auf Rang zwei. «Wir haben sehr viele jüngere Spieler in dieser Mannschaft eingesetzt, das war so nicht geplant», sagt HGS-Koordinator und Trainer Alexander Aufderklamm. Es seien schon U16-Spieler in der höheren Altersklasse zum Einsatz gekom­men. Und je nachdem wie die bereits in der 2. Liga agierenden Akteure (Giacometti, Gruber, Frei usw.) bei der U18 mittun,, ist das Team eben kompakter und stärker. So wurde zuletzt Wetzikon niedergekantert. Bei den U16 Top Ostschweiz hat Hockey Grischun Sud nach wie vor die Chance sich für die Finalrunde der besten sechs Teams zu qualifizieren. In dieser Top-Gruppe sind die ersten acht Mannschaften ausgeglichen. Zwischen dem Tabellenersten GCK Lions und Hockey Grischun Sud auf Rang acht ist nach 17 Runden nur eine Differenz von sieben Punkten vorhanden. Nach 22 Partien wird die Top-Klasse in die Finalrunde und die Relegationspoule aufgesplittet, wobei die sechs hinteren Teams mit halbierten Punkten weiterspielen werden. «Daher ist jeder Zähler wichtig», betont Aufderklamm. Zuletzt waren die Batterien bei den U16 Top ziemlich leer, nach fünf Spielen innert neun Tagen!





Ebenfalls zufrieden ist Alexander Aufderklamm mit den U14 Top. «Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich das Team verbessert.» So hat die Mannschaft in den letzten fünf Partien viermal gewonnen, darunter waren Kantersiege gegen Chur, Arosa und Glarus. In dieser Altersklasse werden keine Ranglisten geführt. Bei der U14 A stellt HGS gleich drei Teams, aufgeteilt auf die Klubs Engiadina, Poschiavo und Samedan. Für Engiadina läuft es gut, oft gibt es Siege. Etwas geringer ist die Ausbeute bei den anderen beiden Mannschaften.



Autor: Stephan Kiener





Die Zwischenstände

U21 A, Ostschweiz: 1. EHC Chur 6 Spiele/15 Punkte; 2. HC Prättigau-Herrschaft 6/13; 3. Rheintal Future 6/12; 4. EHC Uzwil 6/8; 5. EHC Lenzerheide-Valbella 6/7; 6. SC Weinfelden 5/6; 7. HC Eisbären St. Gallen 5/4; 8. Hockey Grischun Sud 6/4.





U18 A, Ostschweiz: 1. EHC Uzwil 10/25; 2. Hockey Grischun Sud 10/22; 3. EHC Lenzerheide-Valbella 10/19; 4. EV Dielsdorf-Niederhasli 9/18; 5. Glarner EC 10/18; 6. EHC Winterthur 11/18; 7. HC Prättigau-Herrschaft 10/17; 8. ZSC Lions 10/15; 9. HC Eisbären St. Gallen 10/15; 10. EHC Wetzikon 10/13; 11. SC Weinfelden 9/12; 12. EHC Thalwil 10/3; 13. EHC Schaffhausen 11/0.





U16 Top Ostschweiz: 1. GCK Lions 15/33; 2. EHC Winterthur 15/33; 3. EHC Chur 15/32; 4. EHC Urdorf 16/30; 5. EHC Kloten 16/30; 6. SC Rapperswil-Jona-Lakers 17/29; 7. HC Thurgau Young Lions 16/26; 8. Hockey Grischun Sud 17/26; 9. EHC Illnau-Effretikon 15/13; 10. HC Eisbären St.Gallen 16/12; 11. EHC Bülach 15/11; 12. Rheintal Future 15/7.





U16 A Gruppe 3 Ostschweiz: 1. EHC Lenzerheide-Valbella 8/24; 2. HC Prättigau-Herrschaft 9/19; 3. Glarner EC 8/15; 4. EHC Chur 8/14; 5. Pikes Oberthurgau 7/8; 6. Hockey Grischun Sud 9/3; 7. HC White Wolves Wollerau 7/1.





Bei der Altersklasse U14 werden keine Ranglisten geführt. Die U11 und U9 spielen Turniere.



